TPHCM có thêm 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115

Ngày 15-8, Sở Y tế TPHCM ra mắt 2 trạm cấp cứu vệ tinh mới tại khu vực Bình Dương trước đây (trạm vệ tinh 115 thuộc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và Bệnh viện Quân y 4).

Các đại biểu cắt băng khánh thành ra mắt Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM)

Phát biểu tại buổi lễ, BS-CK2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, việc triển khai đồng bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các khu vực lân cận là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án 912 của UBND TPHCM về Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

Do đó, các trạm vệ tinh cần chuẩn bị tốt nhân lực, phương tiện và thiết bị y tế. Chuẩn hóa chuyên môn về cấp cứu ngoài bệnh viện không những cho nhân viên y tế tại khoa cấp cứu mà còn cho nhân viên tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện, để sẵn sàng tham gia tất cả các tình huống khẩn nguy, đặc biệt các tình huống liên quan thương vong hàng loạt.

Toàn cảnh l ễ ký kết ra mắt Trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bệnh viện Quân y 4

“Khi mạng lưới các trạm vệ tinh 115 tiếp tục được mở rộng, người dân ở TPHCM sẽ được hỗ trợ nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi, tăng khả năng cứu sống và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế khẩn cấp”, BS-CK2 Huỳnh Minh Chín thông tin.

Theo BS-CK2 Huỳnh Minh Chín, sự kiện ra mắt 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 không chỉ là dấu mốc về quy mô mà còn khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc đặt sức khỏe và tính mạng người dân lên hàng đầu, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu.

Theo BS-CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, trước ngày 1-7-2025, khu vực Bình Dương trước đây chưa thành lập Trung tâm Cấp cứu 115, công tác cấp cứu ngoại viện chủ yếu do các đơn vị y tế trên địa bàn đảm trách, chưa được điều phối đồng bộ, thống nhất về quy trình và quản lý. Người dân khi cần cấp cứu thường phải liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và chất lượng đáp ứng. BS-CK2 Nguyễn Duy Long phát biểu tại l ễ ra mắt Trạm cấp cứu vệ tinh 115 Bệnh viện Đa khoa Bình Dương Từ ngày 1-7-2025, mọi cuộc gọi của người dân vào đầu số 115 đều được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM. Tại đây, thông tin được tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung, giúp quản lý thống nhất, đồng bộ và bài bản hơn trên toàn hệ thống. Đến nay, tổng cuộc gọi tiếp nhận khoảng 9.000 cuộc, trong đó có 452 cuộc cần cấp cứu, tăng 305% so với trung bình trước đó (năm 2024, tổng số cuộc gọi cần cấp cứu tại khu vực Bình Dương là 1.780).

THÀNH SƠN