Thêm bão Ragasa (Thần Tốc) đang hướng vào Biển Đông

Theo các cơ quan khí tượng quốc tế, tối 18-9 (giờ Việt Nam), áp thấp nhiệt đới mang số hiệu 24W đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Ragasa. Tên gọi Ragasa do Philippines đề cử, mang hàm nghĩa “nhanh chóng”, “tốc độ”, “thần tốc”. Đây là cơn bão thứ 18 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương từ đầu năm 2025 và là cơn bão thứ 4 trong tháng 9.

Hiện Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp (JTWC - Hoa Kỳ) đánh giá, bão Ragasa có khả năng tăng sức mạnh rất nhanh trong những ngày cuối tuần (từ ngày 20 đến 22-9). Trung tâm này cho rằng, bão có thể đạt cấp siêu bão khi đi vào Biển Đông.

Ảnh vệ tinh vị trí tâm bão Ragasa lúc 6 giờ ngày 19-9 (giờ Việt Nam) và bão Mitag (số 8). Nguồn: Z.E

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cũng đã công nhận Ragasa là bão nhiệt đới quốc tế và đưa ra dự báo đường đi trong 5 ngày tới. Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ (NOAA) đưa các mô hình dự báo thống nhất Ragasa sẽ đi vào khu vực phía Đông Philippines trước khi hướng vào Biển Đông.

Sáng 19-9, mô hình của JTWC (Hoa Kỳ) dự báo tâm bão Ragasa sẽ hướng về phía Bắc đảo Luzon (Philippines)

Theo dự báo của JTWC, Ragasa có thể mạnh lên tương đương bão cấp 4, thậm chí cấp 5, khi di chuyển qua vùng biển nhiều năng lượng ở phía Đông đảo Luzon (Philippines). Trong khi đó, dữ liệu của trang Cyclocane cho thấy, bão đang di chuyển về phía Tây Bắc.

Mô hình dự báo bão Ragasa và Mitag của JMA (Nhật Bản)

Trên mạng xã hội, một số chuyên gia khí tượng cho rằng, Ragasa sẽ trở thành bão số 9 trên Biển Đông vào khoảng ngày 23-9. Theo mô hình dự báo với quỹ đạo dài hạn mà Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) đưa ra, cơn bão này có khả năng đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), rồi ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Bắc Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ Việt Nam, nhất là vùng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Trong khi bão Ragasa đang hướng vào Biển Đông thì sáng 19-9, bão Mitag (số 8) đang sắp đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trước đó, ngày 18-9, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, đã thông tin sơ bộ về cơn bão này. Theo ông Hưởng, đây là một cơn bão mạnh, đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta, gây gió mạnh và mưa lớn tại Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa đến Huế.

Người dân tại các tỉnh ven biển miền Bắc và miền Trung cần theo dõi sát thông tin về cơn bão này từ các cơ quan khí tượng của Việt Nam và các cơ quan khí tượng quốc tế như JTWC, JMA, NOAA để có phương án ứng phó kịp thời.

PHÚC HẬU