Sắp có một cơn bão mạnh đổ bộ đất liền nước ta

Chuyên gia khí tượng thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho rằng, bão số 8 không đổ bộ đất liền nước ta, nhưng ngày 24-9 sẽ có một cơn bão mạnh (số 9) đổ bộ thẳng vào Bắc bộ và Trung bộ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo sắp có một cơn bão mạnh

Ngày 18-9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã trao đổi với báo chí về tình hình bão dồn dập trên Biển Đông.

Ông Hưởng cho biết, đêm qua 17-9, áp thấp nhiệt đới ở phía Bắc Philippines đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trong hôm nay 18-9, đã mạnh lên thành bão số 8 (Mitag).

Theo dự báo, chiều và tối mai bão số 8 sẽ đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Như vậy, bão số 8 sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Hưởng cảnh báo, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 sẽ di chuyển về phía gần đất liền miền Bắc và gây ra một đợt mưa lớn tại khu vực này trong ngày 23 và 24-9.

IMG_1993.jpeg
Miền Bắc nước ta sắp đón một cơn bão mạnh. Ảnh minh họa

Ngoài bão số 8, hiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới này có thể mạnh lên thành bão trong đêm nay 18-9. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, khoảng ngày 22-9, cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông.

bca2d370c71de7041bfa5727791a0906.jpeg
Vị trí áp thấp nhiệt đới sẽ phát triển thành bão số 9 đổ bộ vào Biển Đông, cập nhật vệ tinh lúc 16 giờ 30 phút ngày 18-9. Nguồn: Z.E

Đây là một cơn bão mạnh, có thể gây ra gió lớn và mưa diện rộng, tác động trực tiếp đến đất liền nước ta, đặc biệt ở Bắc bộ và Trung bộ.

Vẫn theo ông Hưởng, dự báo xa hơn, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5-7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2-4 cơn có nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

PHÚC HẬU

