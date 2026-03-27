Thi đua yêu nước: Bắt đầu từ việc nhỏ ở cơ sở

Từ những con hẻm được chỉnh trang, công viên xanh hình thành trên nền đất bị ô nhiễm, đến những thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn…, phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM đang mang đến những chuyển biến cụ thể, rõ nét mà người dân có thể cảm nhận mỗi ngày.

Hiệu quả từ sự đoàn kết

Chiều xuống, công viên rộng hơn 1.100m2 trong hẻm 99 đường TX21 (khu phố 48, phường Thới An) dần nhộn nhịp. Người lớn tuổi thong thả đi bộ bên những hàng cây, hoa rực rỡ sắc màu, nhóm thanh niên tập thể dục, trẻ em nô đùa trên những chiếc cầu trượt, đu quay… Không gian xanh trong khu dân cư trở thành điểm hẹn quen thuộc của cư dân khu phố 48.

Trẻ em vui chơi tại công viên cộng đồng khu phố 48, phường Thới An. ẢNH: NGÔ BÌNH

Cách đây không lâu, nơi này từng là một khu đất trũng, có chỗ sâu hơn 2,5m, là điểm chứa nước thải và rác sinh hoạt. Mỗi khi mưa xuống, nước tù đọng bốc mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong khu vực. Từ một “điểm đen” về môi trường, khu đất ấy đã được hồi sinh thành công viên xanh. Nhìn trẻ em nô đùa vui vẻ trong công viên, ông Lê Văn Trinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 48, chia sẻ, đó là kết quả của sự chung sức, đồng lòng từ người dân khu phố.

Theo ông Trinh, khu đất này là đất công, đã nhiều năm không sử dụng, trong khi người dân trong khu vực chưa có nơi vui chơi, giải trí, thiếu không gian công cộng. Do đó, khu phố đã chủ động xây dựng kế hoạch cải tạo khu đất, định hướng phát triển thành công viên cộng đồng. Kế hoạch này nhanh chóng nhận được sự thống nhất bởi không chỉ giải quyết vấn đề môi trường mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của người dân. Chỉ sau một thời gian ngắn, công viên cộng đồng khu phố 48 đã hoàn thành với tổng kinh phí 730 triệu đồng, hoàn toàn từ sự đóng góp của người dân.

Nhiều mô hình tương tự cũng đang lan tỏa tại các địa bàn. Ở phường Tam Bình, tuyến hẻm 776 tỉnh lộ 43 (khu phố 26) được nâng cấp, khánh thành vào đầu tháng 3 với kinh phí hơn 100 triệu đồng từ sự chung tay của Nhà nước và nhân dân. Tuyến hẻm 49 đường số 11 (khu phố 49) cũng được chỉnh trang với kinh phí 65 triệu đồng, hoàn toàn do người dân đóng góp.

Ông Nguyễn Minh Điền, Chủ tịch UBND phường Tam Bình, cho biết, nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phường đã vận động người dân tích cực tham gia chỉnh trang đô thị. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp vận động thực hiện bê tông xi măng, bê tông nhựa đối với 12 tuyến đường, hẻm, với tổng kinh phí đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng. Phường sẽ tiếp tục vận động người dân đóng góp 100% kinh phí để duy tu, sửa chữa ít nhất 15 tuyến đường, hẻm trên địa bàn trong toàn nhiệm kỳ.

Nâng cao sự hài lòng của người dân

Không chỉ trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị, phong trào thi đua yêu nước còn được cụ thể hóa trong cải cách hành chính, với thước đo rõ ràng là sự hài lòng của người dân. Có nhu cầu chứng thực hồ sơ để xin việc làm gấp, sáng thứ 7 tuần đầu tháng 3, ông Phan Văn Sơn đến UBND phường Cầu Ông Lãnh để nộp hồ sơ. Chỉ 15 phút, hồ sơ của ông Sơn hoàn tất. “Ban đầu tôi cũng lo hồ sơ sẽ không được giải quyết vì đã là cuối tuần, nhưng vì cần gấp nên tôi cứ thử đến phường. Không ngờ cán bộ vẫn túc trực làm việc, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của tôi nhanh chóng”, ông Sơn vui mừng nói.

Trải nghiệm của ông Sơn đến từ mô hình “Hành chính linh hoạt - Phục vụ tận tâm”, do Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cầu Ông Lãnh triển khai. Mô hình này có hoạt động “giờ làm việc linh hoạt”, bố trí chuyên viên tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) vào sáng thứ bảy hàng tuần, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC ngoài giờ hành chính. Ngoài ra, việc chứng thực chữ ký và hỗ trợ giải quyết TTHC tại nhà cho người cao tuổi, người có công và trường hợp đi lại khó khăn được triển khai. Song song đó, tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết TTHC hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Tại phường Phú An, phong trào thi đua cũng được triển khai ngày càng sát thực tế. Các buổi tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến thu hút đông đảo người dân tham gia. Các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng. Bà Nguyễn Thị Mới (khu phố Tân An 2), chia sẻ, các buổi hướng dẫn rất thiết thực. “Tôi cần làm lý lịch tư pháp thì được đoàn viên hỗ trợ từng bước, hoàn tất thủ tục nhanh chóng. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến”, bà Mới bày tỏ.

Thi đua gắn với công trình, kết quả cụ thể UBND TPHCM vừa có báo cáo tổng kết Đợt thi đua cao điểm “Quyết tâm tăng tốc, năng suất gấp đôi” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Toàn thành phố đã triển khai hơn 100 công trình, phần việc tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, môi trường và chuyển đổi số. Nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành hoặc đẩy nhanh tiến độ. Thành phố đã hoàn thành 12.799 căn nhà ở xã hội, đạt 98,2% kế hoạch; đưa vào hoạt động thêm 29 tuyến xe buýt điện, nâng tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng sạch lên gần 50%. Thành phố cũng tuyên dương 127 tập thể và 346 cá nhân tiêu biểu, tạo động lực lan tỏa sâu rộng…

NGÔ BÌNH - THU HƯỜNG - TÂM TRANG