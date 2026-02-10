Thi hành án vụ lừa đảo tại Alibaba: Chi trả hơn 812 tỷ đồng cho các bị hại

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa thông tin về kết quả tổ chức thi hành vụ án Alibaba và đồng phạm theo Bản án số 300/2023/HS-PT ngày 19-5-2023 của TAND cấp cao tại TPHCM và Bản án số 607/2022/HS-ST ngày 29-12-2022 của TAND TPHCM.

Theo nội dung bản án, các bị cáo Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai bị buộc liên đới bồi thường số tiền hơn 2.445 tỷ đồng cho 4.548 bị hại (4.929 người).

Nhóm bị cáo tại phiên tòa

THADS TPHCM cho biết đã xử lý các tài sản bị kê biên theo bản án và thực hiện chi trả cho các bị hại với tổng số tiền hơn 812 tỷ đồng, tính đến ngày 10-2-2026.

Cụ thể, về chi trả tiền thi hành án, THADS TPHCM đã thực hiện các đợt thanh toán như sau:

Đợt 1 thanh toán số tiền hơn 82 tỷ đồng từ tiền tạm giữ và tiền những người khác thi hành cho Nguyễn Thái Luyện và Võ Thị Thanh Mai, tương ứng 3,351% số tiền được thi hành án.

Ngày 27-10-2025, thanh toán đợt 2 với số tiền hơn 143 tỷ đồng, tương ứng 5,87% số tiền được thi hành án.

Ngày 24-12-2025, thanh toán đợt 3 với số tiền hơn 519 tỷ đồng, tương ứng 21,23% số tiền được thi hành án.

Ngày 10-2-2026, thực hiện thanh toán đợt 4 với số tiền hơn 66 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 2,73% trên số tiền được thi hành án.

Đối với các bị hại chưa nộp đơn yêu cầu thi hành án, chưa cung cấp đầy đủ thông tin ủy quyền hoặc chưa cung cấp tài khoản nhận tiền, THADS TPHCM đề nghị nhanh chóng gửi đơn và các tài liệu liên quan về cơ quan THADS TPHCM để được thanh toán tiền thi hành án.

THADS TPHCM đồng thời đề nghị người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin từ các kênh thông tin chính thức của THADS TPHCM; không tụ tập đông người nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

Cơ quan THADS TPHCM cho biết đang tập trung toàn bộ lực lượng để nhanh chóng tổ chức thi hành bản án, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại theo đúng quy định của pháp luật.

CẨM NƯƠNG