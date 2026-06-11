Giáo dục

Đón đọc gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

SGGPO

Trong hai ngày thi 11 và 12-6, Báo SGGP Online (www.sggp.org.vn) sẽ liên tục cập nhật gợi ý giải đề thi của các môn thi, đồng thời cập nhật nhanh đáp án của các môn thi từ Bộ GD-ĐT.

Đón đọc gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong ngày 11-6, Báo SGGP Online sẽ cập nhật gợi ý giải đề thi, đáp án môn Ngữ văn và môn Toán sau khi kết thúc giờ thi. Trong ngày 12-6, Báo SGGP Online sẽ cập nhật gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Công nghệ nông nghiệp, Ngoại ngữ.

Cùng với đó, Báo SGGP số ra ngày 12 và 13-6 sẽ tặng thí sinh, phụ huynh và bạn đọc trang Phụ trương gợi ý giải đề thi và đáp án các môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

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THANH HÙNG

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