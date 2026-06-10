98,79% thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi

Chiều 10-6, Bộ GD-ĐT đã thông tin nhanh về ngày làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi là hơn 1,2 triệu, đạt tỷ lệ 98,79%.

Thí sinh làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THCS Trưng Vương, phường Cửa Nam, Hà Nội, chiều 10-6. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cuối giờ chiều 10-6, Bộ GD-ĐT đã thông tin nhanh về ngày làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1,2 triệu; trên cả nước có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi. Tổng số thí sinh đã đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 98,79%.

Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, nghiêm túc, đúng quy chế, thời tiết, giao thông nhìn chung thuận lợi cho thí sinh làm thủ tục dự thi.

Ngày mai, 11-6, buổi sáng thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút; giờ phát đề cho thí sinh 7 giờ 30 phút; giờ bắt đầu làm bài 7 giờ 35 phút. Buổi chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút, giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút, giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Bộ GD-ĐT lưu ý tới các thí sinh có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra điểm thi Trường THPT A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: THU MINH

Trong chiều 10-6, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã về kiểm tra và động viên các em thí sinh tại điểm thi Trường THPT A Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng nhấn mạnh tinh thần “tuyệt đối không chủ quan” bởi kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt - lần đầu tiên tổ chức sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp với số lượng thí sinh dự thi rất đông; đề nghị tăng cường tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ coi thi; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng tránh gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tại các điểm thi thông qua các hình thức như tuyên truyền, ký cam kết, sử dụng các thiết bị quét, kiểm tra cá nhân…

Thí sinh tỉnh Ninh Bình đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: THU MINH

Cùng với công tác coi thi, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng cũng lưu ý về bảo quản, lưu trữ bài thi và các công việc sau đó gồm chấm thi, công bố điểm thi, phúc khảo, đối sánh kết quả thi. “Chỉ khi nào công bố điểm, giải quyết xong mọi phản ánh của thí sinh và phụ huynh thì lúc đó mới có thể đánh giá toàn diện về công tác thi có tốt đẹp hay không”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là năm thứ hai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Do đó, Thứ trưởng đề nghị địa phương chủ động hơn nữa trong công tác truyền thông về kỳ thi và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn tỉnh. Trong đó tăng cường nhất là ý thức trách nhiệm của cán bộ tham gia trong tất cả các khâu của công tác tổ chức kỳ thi và ý thức tự giác của học sinh.

Với thí sinh, Thứ trưởng mong các em bình tĩnh, tự tin, phát huy hết kiến thức của mình làm bài thi thật tốt và thực hiện nghiêm túc quy chế thi, đạt được kết quả đúng năng lực của các em. Thứ trưởng cũng khuyến nghị các em chú ý để không vô tình mang điện thoại vào phòng thi dẫn tới vi phạm.

LÂM NGUYÊN