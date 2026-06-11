Buổi sáng thi môn Văn: Cả nước có 12 thí sinh bị đình chỉ thi

Sáng 11-6, thí sinh cả nước đã làm bài Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT cho biết, tại buổi thi môn Văn, tổng số thí sinh dự thi là 1.203.039, đạt tỷ lệ 99,56% (kỳ thi năm 2025 tỷ lệ 99,55%).

Có 12 thí sinh bị đình chỉ thi, gồm 11 thí sinh sử dụng điện thoại, 1 thí sinh sử dụng tài liệu (kỳ thi năm 2025 thi môn Ngữ văn có 10 thí sinh vi phạm quy chế).

Đánh giá khái quát tình hình buổi thi, Bộ GD-ĐT cho biết, thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố nhìn chung thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp các thí sinh đến dự thi đầy đủ, đúng giờ. Kết thúc buổi thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, các giám thị chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Hầu hết các thí sinh bình tĩnh, tự tin, làm bài thi nghiêm túc.

Thí sinh Hà Nội tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, Hà Nội phấn khởi hoàn thành môn thi ngữ Văn Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chiều 11-6, các thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút; giờ phát đề cho thí sinh 14 giờ 20 phút; giờ bắt đầu làm bài 14 giờ 30 phút.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi chỉ đạo các điểm thi tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi; đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao nhờ AI để giải bài trong khi làm bài thi.

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PHAN THẢO