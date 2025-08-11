Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11, 12-6

Ngày 11-8, Bộ GD-ĐT ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Năm học mới sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5-9

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026, Bộ GD-ĐT yêu cầu tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc điều chỉnh này giúp lớp 1, lớp 9, lớp 12 chuẩn bị kỳ thi chuyển cấp hoặc thi tốt nghiệp dành thời gian để củng cố kiến thức và hình thành nền nếp học tập trước khi bước vào năm học mới.

Bộ GD-ĐT nêu rõ, tổ chức khai giảng vào ngày 5-9-2025. Kết thúc học kỳ 1 trước ngày 18-1-2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2026.

Đáng chú ý, thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra vào 2 ngày là 11, 12-6. Việc dự kiến tổ chức sớm hơn kỳ thi phù hợp với khung kế hoạch năm học, học sinh có thời gian để ôn thi. Đồng thời, khung kế hoạch này cũng phù hợp để các địa phương tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 1`0 trước khi thi tốt nghiệp THPT. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT...

Theo khung kế hoạch, thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần, học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Theo khung kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh, thành quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; trường hợp đặc biệt, báo cáo Bộ GD-ĐT trước khi thực hiện.

Khung kế hoạch của Bộ GD-ĐT cũng quy định Giám đốc Sở GD-ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

