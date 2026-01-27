Kinh tế

Thị trường

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 vượt 177 triệu đồng/lượng

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều 27-1 tiếp tục tăng sau khi đứng giá vào buổi sáng.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 vượt 177 triệu đồng/lượng

Khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 175,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 175,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 174,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra - bằng với giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 174,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới chốt phiên tại thị trường châu Á chiều 27-1 lần đầu tiên trong lịch sử vượt 5.000 USD/ounce, lập kỷ lục ở mức 5.087,1 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 161,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 15,2-15,8 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan
NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

Công ty SJC Vàng miếng SJC Mua vào Nhẫn Giá vàng Niêm yết Bán ra Lập kỷ lục Quy đổi Thấp hơn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn