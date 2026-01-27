Vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 vượt 177 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước chiều 27-1 tiếp tục tăng sau khi đứng giá vào buổi sáng.

Khoảng 17 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 175,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 175,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 174,3 triệu đồng/lượng mua vào và 177,3 triệu đồng/lượng bán ra - bằng với giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 174,1 triệu đồng/lượng mua vào và 176,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới chốt phiên tại thị trường châu Á chiều 27-1 lần đầu tiên trong lịch sử vượt 5.000 USD/ounce, lập kỷ lục ở mức 5.087,1 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 161,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 từ 15,2-15,8 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN