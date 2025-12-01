Đồng chí Nguyễn Văn Út giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Chính trị

Sáng 1-12, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Nguyễn Văn Út, Nguyễn Kim Long

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 28-11 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phân công đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

XUÂN TRUNG

