TP Cần Thơ bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị trực thuộc

Ngày 8-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về công tác cán bộ.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ trao các quyết định bổ nhiệm, điều động lãnh đạo sở ngành, đơn vị trực thuộc

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Trọng Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung giữ chức vụ Chánh Thanh tra TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ (trước đây), giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Trứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, xã hội TP Cần Thơ (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký quyết định); quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lý Hoàng Phong, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Cần Thơ, sĩ quan công an biệt phái giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ biệt phái.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng quyết định chuyển công tác đối với ông Võ Minh Cảnh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ đến Liên minh Hợp tác xã TP Cần Thơ theo phương án của Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng giao quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Cần Thơ đối với ông Lê Hoàng Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật Cần Thơ kể từ ngày 1-12-2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đồng chí được bổ nhiệm cần nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường của mình để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của thành phố.

TUẤN QUANG