Đồng chí Nguyễn Khắc Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Ngày 5-12, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại đại hội. Ảnh: HIẾU GIANG

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Đột phá – Phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm cùng hệ thống chính trị trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa phát triển toàn diện, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là cực tăng trưởng mới của cả nước; nơi người dân có đời sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành biểu dương những kết quả mà MTTQ các cấp đã đạt được thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh, chuyên nghiệp, gần dân và gắn bó mật thiết với Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh MTTQ cần khẳng định vai trò trung tâm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trở thành “ngôi nhà chung”, là địa chỉ tin cậy để Nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng; nơi kết nối, tập hợp và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao 35 tỷ đồng ủng hộ Nhân dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: HIẾU GIANG

Đại hội đã hiệp thương cử 116/119 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (khuyết 3 vị sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ). Đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử 6 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG