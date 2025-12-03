Đồng chí Quản Minh Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sáng 3-12, Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng đồng chí Quản Minh Cường. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định đồng chí Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, đồng chí Quản Minh Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực và kinh nghiệm. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị tân Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh nỗ lực cùng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực của tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong giai đoạn mới.

Tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các chỉ tiêu năm 2025 của tỉnh...

Đồng chí Quản Minh Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Quản Minh Cường khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn.

Đồng chí hứa sẽ nỗ lực, nhanh chóng nắm bắt tình hình, không ngừng học hỏi, tận tâm, tận lực, củng cố khối đại đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh; xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030...

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

đồng chí Quản Minh Cường sinh ngày 26-6-1969; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát. Đồng chí từng trải qua các nhiệm vụ ở Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai..

KHÁNH NGUYỄN