Đồng chí Phạm Văn Nghì được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra TPHCM

Sáng 8-12, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì lễ trao quyết định cán bộ. Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ; Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao quyết định và hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Nghì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Nghì, Phó Chánh Thanh tra TPHCM giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Thanh tra TPHCM chúc mừng đồng chí Phạm Văn Nghì. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng Thanh tra TPHCM đã kiện toàn vị trí lãnh đạo trưởng thành từ chính đơn vị, chúc mừng đồng chí Phạm Văn Nghì được giao nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND TPHCM ghi nhận, đồng chí Phạm Văn Nghì đã trải qua quá trình công tác liên tục và đạt nhiều kết quả, khẳng định được bản lĩnh, hiệu quả công việc. Thời gian tới, nhiệm vụ của Thanh tra TPHCM rất nặng nề, giúp thành phố kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ các sở ngành, tổ chức. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thanh tra TP tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời vi phạm nhằm phòng ngừa, chấn chỉnh, nếu vi phạm đến mức phải xử lý thì xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, giúp thành phố giữ đúng lề, đi đúng lối nhưng vẫn tạo sự phát triển.

Đồng chí Phạm Văn Nghì phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Nghì cam kết phát huy tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện nhiệm vụ; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra TPHCM hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị. Đồng chí giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra TPHCM từ năm 2020 đến nay.

