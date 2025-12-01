Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa

Sáng 1-12, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, phân công, điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kiêm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; đồng thời chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Phân công, điều động ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, đến công tác tại UBND thành phố. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố.

Điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Các quyết định có thời hạn 5 năm, cán bộ nhận vị trí công tác mới từ ngày 1-12-2025.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, chúc mừng các cá nhân được phân công, điều động, bổ nhiệm vào cương vị mới và đề nghị mỗi cá nhân tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm; giữ gìn đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố về xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, cũng như các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về xây dựng, phát triển thành phố.

Trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, các cá nhân phải chủ động tiếp cận với những văn bản, quyết định, kết luận mới của Trung ương. Song song đó, phải sâu sát tình hình thực tiễn, cơ sở của địa phương, lắng nghe ý kiến các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để xử lý công việc hiệu quả.

XUÂN QUỲNH