Ông Diệp Minh Tuấn làm Quyền Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Ngày 1-12, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (Công ty XSKT Sóc Trăng).

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam trao quyết định nghỉ hưu cho ông Lâm Dủ Nhơn

Tham dự và chủ trì buổi lễ có ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng kể từ ngày 1-12-2025.

UBND TP Cần Thơ cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc biệt phái và phân công công tác đối với công chức.

Theo đó, ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ được biệt phái đến công tác tại Công ty XSKT Sóc Trăng, đồng thời phân công giữ chức vụ Quyền Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng, kể từ ngày 1-12-2025 (thời gian biệt phái và phân công không quá 12 tháng).

Ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ (phải) được biệt phái và phân công giữ chức Quyền Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty XSKT Sóc Trăng thời gian qua, đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách của thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu ban lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

TUẤN QUANG