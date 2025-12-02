Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao quyết định và hoa chúc mừng ông Trương Công Huy và ông Phan Tấn Thảo

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM, cụ thể:

- Ông Trương Công Huy, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM, được điều động đến nhận công tác tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Phan Tấn Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời là Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

UBND TPHCM cũng phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận (nhiệm kỳ 2021–2026) đối với ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy phường (nhiệm kỳ 2025–2030).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM trao quyết định, chúc mừng các cá nhân

Đồng thời, lãnh đạo thành phố trao các quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự tại các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương sau sắp xếp:

- Ông Nguyễn Đình Nguyên, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp), giữ chức Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM.

- Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), giữ chức Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM.

- Ông Lý Xuân Chánh, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sắp xếp), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu trực thuộc UBND TPHCM.

- Ông Phan Văn Chiến, Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp), giữ chức Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương trực thuộc UBND TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chúc mừng các cán bộ được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào công tác tham mưu, lãnh đạo, quản lý tại đơn vị mới, đặc biệt là trong năm 2025 và giai đoạn 2026–2030, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.

Tin liên quan Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

ĐÔNG SƠN