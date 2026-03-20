VinFast tài trợ xe điện thực hành cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 20-3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ tiếp nhận xe ô tô điện VinFast VF8 để làm phương tiện thực hành do Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast tài trợ.

Không chỉ tài trợ mẫu ô tô điện VinFast VF8, doanh nghiệp còn cung cấp trọn bộ học liệu phục vụ đào tạo theo chương trình hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Trọng Bảo Khánh, đại diện đơn vị Quản lý chất lượng dịch vụ hậu mãi VinFast cho biết: "Đây là bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác giữa VinFast và nhà trường, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật ô tô điện - một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ trong thời điểm hiện tại”.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác giữa VinFast và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Hiệu trưởng Trương Huỳnh Như khẳng định, để trang bị cho sinh viên tay nghề và kỹ năng về công nghệ xe điện hiện đại, nhà trường sẽ sớm đưa mô-đun đào tạo về kỹ thuật sửa chữa cơ bản xe ô tô điện của VinFast vào chương trình giảng dạy.

Trước đó, ngày 12-1, VinFast đã ký kết thỏa thuận hợp tác 30 trường đại học, cao đẳng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất và sửa chữa ô tô điện.

