Thông tim can thiệp điều trị thành công cho thai nhi bị dị tật tim hiếm gặp

Tối 6-1, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, vừa phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện thành công ca thông tim can thiệp bào thai thứ 13 cho thai nhi bị dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp.

Sản phụ N.T.K.Q. (26 tuổi) nhập viện lúc 13 giờ 50 ngày 5-1, mang thai 27 tuần 6 ngày, được chẩn đoán không lỗ van động mạch phổi (PA-IVS) kèm thiểu sản thất phải mức độ trung bình, diễn tiến nhanh theo chiều hướng nặng – một dị tật tim bẩm sinh hiếm gặp, nguy cơ cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống và phát triển tim sau sinh.

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa ê-kíp chuyên sâu can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đi đến thống nhất chỉ định can thiệp nong van động mạch phổi bằng bóng cho thai nhi nhằm cải thiện dòng máu lên phổi, tạo điều kiện cho thất phải tiếp tục phát triển.

Ê-kíp các bác sĩ can thiệp thông tim bào thai vui mừng báo tin ca can thiệp thành công

Ca can thiệp được thực hiện vào sáng 6-1, kéo dài 70 phút – được đánh giá là một ca khó về kỹ thuật. Sau can thiệp 4 giờ, sản phụ tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không gò tử cung, không ra huyết. Siêu âm kiểm tra ghi nhận không còn tràn dịch màng ngoài tim, dòng máu lên động mạch phổi tốt. Hiện tình trạng cả mẹ và thai đều ổn định.

Theo Sở Y tế TPHCM, đây là một kỹ thuật can thiệp chuyên sâu, phức tạp, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp liên viện nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm rất lớn của toàn bộ ê-kíp. Thành công của ca can thiệp không chỉ mang lại cơ hội sống và phát triển tốt hơn cho thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, mà còn thể hiện rõ năng lực làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ thầy thuốc thành phố, ngay từ giai đoạn bào thai.

THÀNH SƠN