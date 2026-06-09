Thông tin mới liên quan tới vụ án của Shark Thủy

Quá trình điều tra vụ án liên quan tới ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các công ty của Shark Thủy đã phát hành 8 gói trái phiếu để huy động tiền từ nhà đầu tư.

Chiều 9-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch HĐQT.

Kết quả điều tra tới nay xác định, các doanh nghiệp của ông Thủy đã phát hành 8 gói trái phiếu (1APAX HOLDINGS_BOND202, 2AECCH2123001, 3AECCH2124002, 4IGARTEN_BOND2020, 5IGECH2124001, 6YBBCH2124001, 7EIGCH2227001, 8EIGCH2227002).

Shark Thủy và đồng phạm trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Để đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị bị hại (là trái chủ của các gói trái phiếu trên) đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin.

Như Báo SGGP đã thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Trong vụ án, ông Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ (kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (từ 32 tỷ đồng bằng 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỷ đồng bằng 962,5 triệu cổ phần).

Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo cấp dưới và các nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần; chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và kế toán Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích. Cáo trạng cáo buộc, với các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.

ĐỖ TRUNG