Thu hồi kinh phí hỗ trợ sau sáp nhập của hơn 400 cán bộ, công chức ở Quảng Ngãi

Tỉnh Quảng Ngãi đang yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, thu hồi kinh phí hỗ trợ đã chi đối với hơn 400 trường hợp không còn đủ điều kiện thụ hưởng sau khi sáp nhập tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các tổ chức hội đặc thù về việc rà soát, thu hồi tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum (cũ).

Theo nghị quyết này, có 1.630 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Kon Tum (cũ) đã nhận kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền 36,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một năm sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã luân chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ chế độ hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vì vậy, các trường hợp này phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Cán bộ công chức làm việc tại các cơ quan sau sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi

Qua tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi xác định hiện có 416 người thuộc diện phải hoàn trả tiền hỗ trợ trong các quý 3, 4 năm 2025 và quý 1 năm 2026. Đối với những trường hợp nghỉ công tác trước ngày 30-6-2026 phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã được hỗ trợ, trừ các trường hợp do nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng.

Trước đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Kon Tum (cũ) đến làm việc tại Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 1-7-2025 đến 30-6-2026 được hỗ trợ một lần 25 triệu đồng/người.

Mặc dù các cơ quan, đơn vị ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp nhưng đến nay nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn chưa hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền hỗ trợ sau khi nghỉ việc, chuyển công tác; trong đó, nhiều nhất là các đơn vị: Sở Công thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy…

NGUYỄN TRANG