Thủ phủ dừa miền Trung bất lực với sâu đầu đen

Vựa dừa Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai), thủ phủ dừa lớn nhất miền Trung, đang thiệt hại nặng nề vì sâu đầu đen. Loài sâu thân nhỏ, sinh sản mạnh, lây lan nhanh khiến người dân, chuyên gia và chính quyền địa phương lúng túng trong việc đối phó.

Ông Bùi Hùng (58 tuổi, khu phố Hội An, phường Tam Quan) cho biết, sâu đầu đen xuất hiện từ tháng 3-2025. Ban đầu người dân còn chủ quan, không phòng ngừa nên sâu nhanh chóng lan rộng. Ông Hùng lo lắng: “Gia đình tôi có 25 cây đang cho trái ổn định, nay đều bị sâu tàn phá. Sâu không chỉ ăn lá mà còn khoét cả trái non lẫn già. Người dân tìm đủ cách diệt trừ nhưng bất lực. Nếu kéo dài, bà con thất thu nặng, thậm chí trắng tay”.

Vườn dừa của vợ chồng ông Trần Liến bên cạnh cũng bị sâu phá khô ngọn. Bà Lê Thị Lan (53 tuổi, vợ ông Liến) than thở: “Cả vườn dừa bị sâu đầu đen đục khoét, cháy hết lá. Chúng tôi rất mong chính quyền, ngành chức năng có giải pháp cứu lấy vườn dừa cho bà con”.

Theo thống kê, sâu đầu đen đã lây lan ở các phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây, Bồng Sơn gây hại gần 2.000 cây. Người dân cho biết, mỗi cây dừa phải mất 5 năm mới cho trái, thu ổn định trong 20 năm. Với giá dừa hiện ở mức 15.000 đồng/trái, mỗi cây cho thu nhập 500.000-800.000 đồng/năm.

Nay, nông dân đứng trước nguy cơ mất trắng. Ông Nguyễn Thành Tin, Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây, cho biết địa phương đã mời chuyên gia về nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm ra cách diệt trừ. Theo nhận định, sâu đầu đen có thể đã xâm nhập Việt Nam qua cây chà là nhập khẩu từ châu Phi, Trung Đông.

“Trước mắt, địa phương kêu gọi bà con chủ động phòng ngừa, khoanh vùng ổ dịch. Những cây bị ảnh hưởng cần chặt, đốt để tiêu diệt. Chúng tôi cũng đã có chủ trương trích ngân sách hỗ trợ bà con giảm bớt khó khăn”, ông Tin nói. Bà Trương Thị Thúy Ức, Chủ tịch UBND phường Tam Quan, cho biết: “Loài sâu này lần đầu xuất hiện tại vựa dừa Gia Lai. Các vườn dừa nằm trong khu dân cư, cây lại cao nên không thể phun thuốc diệt sâu từ ngọn; nếu dùng hóa chất mạnh thì ảnh hưởng môi trường và sức khỏe cộng đồng”.

NGỌC OAI