Thứ trưởng Bộ NN-MT kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại Quảng Ngãi

Ngày 5-11, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp đã có buổi kiểm tra về công tác ứng phó bão số 13 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc Sở NN-MT Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết, hiện tại, Quảng Ngãi có hơn 6.000 tàu cá đã được kêu gọi về vị trí neo đậu tránh bão.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra trực tiếp công tác neo trú tàu thuyền tại cảng Tịnh Hòa, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định, bão số 13 là cơn bão mạnh, đi nhanh, ảnh hưởng rộng. Tỉnh Quảng Ngãi cần di dời dân vùng ven biển và tất cả người dân đang sống ở những ngôi nhà có mái tôn.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra ứng phó bão tại cảng cá

Đối với an toàn hồ chứa nước, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hiện nay, quy trình vận hành hồ chứa liên hồ hiện đang có vấn đề, Chính phủ đã cho phép Bộ NN-MT chỉ đạo địa phương vận hành theo yêu cầu thực tế, không chờ đợi sửa quy trình.

Kiểm tra công tác ứng phó bão tại cảng Tịnh Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi

Theo Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp, ở Quảng Ngãi, tất cả thủy điện, thủy lợi có khả năng, nhiệm vụ cắt lũ đều phải xả nước nhiều nhất có thể để đón bão. Về nguyên tắc, các hồ này sẽ cắt đỉnh lũ cho hạ du. Tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo các hồ thủy lợi, hồ thủy điện có nhiệm vụ cắt lũ cho 2 lưu vực sông Trà Khúc ở phía Đông và lưu vực sông Sê San ở phía Tây, sẵn sàng đón bão, cắt lũ cho hạ du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công thương chủ động phối hợp với Sở NN-MT và các đơn vị chức năng triển khai ngay công việc để các nhà máy thủy điện, thủy lợi xả lũ, vì dự kiến từ giờ đến cuối năm sẽ còn bão, lũ.

NGUYỄN TRANG