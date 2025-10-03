Chính trị

Thủ tướng Campuchia gửi thư thăm hỏi về thiệt hại do bão Bualoi

Ngày 3-10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính sau khi được tin một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn bão Bualoi gây ra.

Trong thư thăm hỏi, Thủ tướng Hun Manet viết: “Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin về những tổn thất nặng nề do cơn bão Bualoi gây ra tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích, nhiều người bị thương, cùng những thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia, tôi xin gửi tới Chính phủ, nhân dân Việt Nam và đặc biệt là các gia đình có người thân qua đời lời chia buồn sâu sắc và sự cảm thông chân thành nhất. Tôi cũng gửi lời chúc những người bị thương mau chóng bình phục. Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài, nhân dân Việt Nam kiên cường sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách này”.

BÍCH QUYÊN

