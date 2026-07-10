Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Xây dựng phường Sài Gòn thành hình mẫu phường hiện đại, văn minh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ 8 (mở rộng), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu xây dựng phường Sài Gòn trở thành phường kiểu mẫu, hiện đại, văn minh, thông minh; xứng đáng là địa bàn trung tâm, bộ mặt và niềm tự hào của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 10-7, Đảng ủy phường Sài Gòn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ 8 (mở rộng).

Dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đánh giá cao kết quả phường Sài Gòn đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị phường Sài Gòn tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, trọng tâm là nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách, góp phần tạo nguồn lực để đầu tư hạ tầng, chăm lo an sinh, phục vụ người dân tốt hơn.

Phường Sài Gòn phải giữ gìn trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, phấn đấu 100% người dân được khám sức khỏe ban đầu trong năm 2026.

Đánh giá cao kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại phường Sài Gòn, đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu địa phương đưa chuyển đổi số vào toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, để mọi quy trình được kiểm soát bằng dữ liệu, minh bạch, nhanh chóng và chính xác hơn. Phường cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bất động sản trên địa bàn. Đây có thể là sản phẩm chuyển đổi số cụ thể, có khả năng làm mẫu cho các địa phương khác.

“Muốn chuyển đổi số thì phải có cơ sở dữ liệu, phải suy nghĩ bằng số và làm bằng số”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh. Đồng chí lưu ý, dữ liệu phải phục vụ điều hành thực chất, giúp người đứng đầu kiểm soát tiến độ xử lý hồ sơ, chất lượng phục vụ, tỷ lệ hài lòng của người dân, trách nhiệm của từng bộ phận, từng cán bộ.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét thông qua Luật Phát triển đô thị trong thời gian tới. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM kế thừa các cơ chế đặc thù đã có, đồng thời bổ sung các chính sách mới đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Các đại biểu dự hội nghị

"Điều quan trọng là sau khi luật được ban hành, thành phố và các địa phương phải chuẩn bị sẵn các quy định, hướng dẫn, mô hình triển khai để luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, tránh tình trạng có cơ chế nhưng chậm thực hiện. Trong quá trình đó, vai trò của địa phương, nhất là phường trung tâm như phường Sài Gòn, rất quan trọng trong việc đóng góp thực tiễn, đề xuất mô hình, cách làm cụ thể", Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị phường Sài Gòn tập trung cao độ cho nhiệm vụ những tháng cuối năm; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tạo bước đột phá mạnh mẽ trong quản trị đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống người dân. Qua đó, từng bước xây dựng phường Sài Gòn thành hình mẫu của phường hiện đại, văn minh, thông minh.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường tiếp thu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp thu chỉ đạo, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường cho biết, đối với các vấn đề như kẹt xe, vỉa hè, trật tự đô thị, phường sẽ tập trung khắc phục trong thời gian tới. Song song đó, địa phương tiếp tục phát triển thương mại, du lịch, nhất là du lịch chất lượng cao, nhằm bảo đảm các chỉ tiêu tăng trưởng và các nhiệm vụ phường đã đề ra. Phường cam kết đến cuối tháng 9, phường quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 100% người dân, khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn với công tác an sinh, chăm lo sức khỏe ban đầu cho người dân.

Tính đến ngày 27-5, thu ngân sách của phường Sài Gòn đạt 5.414 tỷ đồng, đạt gần 52% dự toán giao; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 88% kế hoạch. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường. Chuyển đổi số và cải cách hành chính là điểm sáng nổi bật. Phường ra mắt mô hình “Trạm công dân số”, tích hợp nhiều dịch vụ hỗ trợ người dân. Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 43.397 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%. Công tác y tế, an sinh được triển khai kịp thời.

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