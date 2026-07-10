Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều chuyển biến tích cực

Ngày 10-7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Hội nghị giao ban ngày 10-7

Tại hội nghị, bà Lê Thị Phương Lan, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác khoa giáo được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy TPHCM. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, thể dục thể thao, môi trường và an sinh xã hội cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương chưa thực sự chủ động trong công tác phối hợp; việc cung cấp thông tin, báo cáo còn chậm trễ.

Mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư, thành phố có thêm 130 trường đạt chuẩn quốc gia, thành lập 5 trường THPT mới. Chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” được triển khai quyết liệt.

Mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn” được thí điểm tại nhiều địa phương. Chương trình khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho người dân được đẩy mạnh.

TPHCM lần đầu tiên nằm trong nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn đề ra. Công tác phát triển nhà ở xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai hiệu quả...

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đánh giá cao kết quả nổi bật của công tác khoa giáo tại TPHCM trong 6 tháng đầu năm. Việc triển khai các nghị quyết đạt nhiều kết quả cụ thể. Đáng chú ý, 168/168 xã, phường, đặc khu đã thành lập Tổ Khoa giáo.

Đồng chí Phạm Minh Tâm phát biểu tại hội nghị

Đồng chí lưu ý, trong phân công công việc, không chồng chéo chức năng tham mưu của Tổ Khoa giáo và Phòng Văn hóa - xã hội; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ quản lý, giáo viên...

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức chia sẻ, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tạo động lực phát triển cho các lĩnh vực thuộc khối khoa giáo. Trách nhiệm của TPHCM là triển khai những nghị quyết này thật hiệu quả. Đồng chí đề nghị, các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh trong triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Trong đó, ngành y tế TPHCM quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; thực hiện các chương trình giúp người dân tiếp cận gần hơn với dịch vụ y tế chất lượng cao.

Đồng chí Dương Anh Đức yêu cầu phải có cơ chế phối hợp tốt giữa Sở GD-ĐT với các phường, xã, đặc khu và cơ sở giáo dục - đào tạo; phát huy tối đa lợi thế của TPHCM với hệ thống các trường cao đẳng, đại học có quy mô lớn và chất lượng cao, đồng thời nghiên cứu các mô hình tạo điều kiện cho người trẻ phát huy năng lực.

Đề cập đến việc một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực khoa giáo, đồng chí Dương Anh Đức gợi mở việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp nhằm giảm tải khối lượng công việc. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành cần quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khoa giáo.

CẨM TUYẾT