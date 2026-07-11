Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 11-7, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), đoàn đại biểu lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ.

Dự và chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ dâng hoa, dâng hương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự buổi lễ còn có thủ trưởng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thủ trưởng các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Tư lệnh TPHCM; cấp ủy, chính quyền phường Hòa Hưng cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại công viên Lê Thị Riêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường dâng hương tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, góp phần làm nên nền độc lập, tự do của đất nước. Trước anh linh cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập, chiến đấu và công tác, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường và các đại biểu dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG