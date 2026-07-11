Lực lượng An ninh nhân dân là thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân

Sáng 11-7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng An ninh nhân dân phụng dưỡng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng An ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 80 năm đồng hành cùng đất nước qua các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đã lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò trụ cột vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm bên lề lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự được đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc, lòng trung thành tuyệt đối, sự hy sinh thầm lặng vì nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng cao cả của lực lượng An ninh nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới, đòi hỏi yêu cầu bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong một thế giới chuyển động từng giờ; yêu cầu mở rộng bảo vệ an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới; tăng cường bảo vệ người dân ở trong và ngoài nước; yêu cầu bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh thông tin, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu, dữ liệu quốc gia, chủ quyền số. Tất cả đặt ra những nhiệm vụ rất mới, rất thách thức, nhưng cũng rất vẻ vang đối với lực lượng An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng An ninh nhân dân tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay. Từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia. Bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ, với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu; an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ hai, mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc: phát triển đến đâu thì an ninh đến đó. Bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới. Chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Thứ ba, đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp, kiên quyết xử lý nội gián, số đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới lãnh thổ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm, sáng 11-7. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ tư, xây dựng và triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. Phát huy cao độ cơ chế hợp tác an ninh để xác lập vai trò dẫn dắt và điều phối trong hoạt động phòng ngừa xung đột, kiểm soát khủng hoảng trong khu vực. Thực hiện nhiệm vụ đi trước mở đường, góp phần tranh thủ tối đa nguồn lực và điều kiện bên ngoài cho phát triển bền vững, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh.

Quang cảnh lễ kỷ niệm khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Thứ năm, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ; có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các chủ trương của Đảng; có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Trước đó, ôn lại lịch sử 80 năm ngày truyền thống, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong bối cảnh tình hình có nhiều biến động, thách thức, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; trong đó có giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết, là động lực, nguồn lực, nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng. Yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới đang đặt ra trách nhiệm mới rất vinh quang đối với lực lượng An ninh nhân dân. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: QUANG PHÚC “Bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi các nguy cơ, thách thức, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; mà phải đi trước, biến nguy thành cơ, kiến tạo phát triển tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các quyết sách và mục tiêu chiến lược của Đảng”, Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

ĐỖ TRUNG