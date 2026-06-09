Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor - Leste thăm chính thức Việt Nam

Chiều 9-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.

Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Chiều 9-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Timor - Leste.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với quá trình hội nhập của Timor - Leste khi nước này đã trở thành thành viên của ASEAN cũng như tương lai phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam và Timor - Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor - Leste độc lập (FRETILIN) vào tháng 9-1975.

Việc Việt Nam quyết định thành lập Đại sứ quán tại Dili hồi giữa năm 2025 và chính thức đưa vào hoạt động tháng 4-2026 được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước cũng như vì đoàn kết và phát triển của ASEAN.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tăng trưởng tích cực; hợp tác đầu tư cũng là điểm sáng giữa hai nước với hoạt động hiệu quả của Công ty Viettel Timor (Telemor), dự án đầu tư của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) cung cấp dịch vụ viễn thông tại Timor - Leste.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor - Leste Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: ĐỖ TRUNG

>>> Chùm ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón, hội đàm cùng Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão. Ảnh: ĐỖ TRUNG

LÂM NGUYÊN