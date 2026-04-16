Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với 52 doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ

Chiều 16-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Quyền Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) Brian McFeeters dẫn đầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với đoàn doanh nghiệp cấp cao USABC, chiều 16-4. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự cuộc gặp có lãnh đạo các bộ, ngành, một số doanh nghiệp, tập đoàn của Việt Nam và đại diện 52 doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực năng lượng và công nghiệp, công nghệ và kinh tế số, tài chính, logistics và vận tải, y sinh học, nông nghiệp, dịch vụ, tiêu dùng, công nghiệp sáng tạo...

Thông tin tại cuộc làm việc cho thấy, thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 209,5 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 28% so với năm 2024. Doanh nghiệp Việt Nam đã ký các hợp đồng mua máy bay, thiết bị của Hoa Kỳ trị giá hơn 37 tỷ USD.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, thực chất, xây dựng về các định hướng lớn và giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thực chất, cùng có lợi. Lãnh đạo các bộ, ngành đã lắng nghe, phản hồi các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp Hoa Kỳ liên quan quan hệ thương mại song phương, thủ tục hành chính, thị trường vốn, thuế, triển khai các dự án lớn về năng lượng, chính sách thị thực.

Các ý kiến phía Hoa Kỳ đánh giá cao những thành tựu, định hướng, chính sách phát triển của Việt Nam; bày tỏ sự quan tâm ngày càng tăng và cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động nhanh và phức tạp, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Đánh giá cao các ý kiến thực chất, thẳng thắn của doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các đề xuất, kiến nghị; những nội dung có thể tháo gỡ ngay, nhất là về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sẽ được tập trung giải quyết. Với những nội dung còn vướng, các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn với phía Hoa Kỳ để tìm biện pháp xử lý thỏa đáng trên tinh thần hài hòa lợi ích.

Thủ tướng cũng đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình, góp phần thúc đẩy hai nước sớm đạt được Hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng; phía Hoa Kỳ sớm xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế về xuất khẩu (D1-D3).

Đề cập các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Thủ tướng nêu rõ Chính phủ ủng hộ, hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng hàng đầu của Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam; đồng thời hoan nghênh, coi trọng công nghệ của Hoa Kỳ và sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông có năng lực của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường, nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hạ tầng viễn thông, 5G, cáp quang biển tại Việt Nam trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc gia, tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, nhất là công nghệ lõi, và đồng hành cùng Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA