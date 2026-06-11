Thúc đẩy những dự án biểu tượng trong quan hệ Việt - Nhật

Ngày 11-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) từ Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA, với hàm lượng công nghệ cao và có tính bền vững, đã có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật của Việt Nam.

Gần đây, JICA đã phối hợp chặt chẽ để hai bên ký kết ba thỏa thuận vay gần 90 tỷ Yên trong năm 2025, nhằm hỗ trợ Việt Nam cải thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tanaka Akihiko. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA trong thời gian tới, như hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của Việt Nam; cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng...; thúc đẩy nghiên cứu, sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số; đào tạo nhân lực lãnh đạo, quản lý…

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030; trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III trong năm 2026; phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt - Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL; triển khai cơ chế Tổ công tác ba bên Bộ Tài chính - Đại sứ quán Nhật Bản - JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý; thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TPHCM, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược.

Về phần mình, Chủ tịch JICA cho biết, JICA đã đề xuất những định hướng mới trong hợp tác ODA với Việt Nam trong giai đoạn tới, gồm những trụ cột hợp tác trong các lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển ngành công nghiệp và chuỗi cung ứng, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng.

Ông Tanaka Akihiko nhấn mạnh, khoa học công nghệ là một trọng tâm hợp tác giữa Nhật Bản nói chung, JICA nói riêng với Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác sớm phóng vệ tinh LOTUSat-1; đào tạo nhân lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đào tạo nhân lực bán dẫn; triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách của Nhật Bản dành cho Việt Nam về phát triển AI và chuyển đổi số.

Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án, chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Tin liên quan Việt Nam là đối tác phát triển hiệu quả, chặt chẽ của Timor - Leste

THANH HOA