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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện thăm hỏi sau trận động đất tại Philippines

SGGPO

Bộ Ngoại giao cho biết, được tin trận động đất gần đây gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực phía Nam của Philippines, ngày 11-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.

Tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất tại General Santos, Philippines ngày 8-6. Ảnh minh họa (THX/TTXVN).
Tòa nhà bị phá hủy trong trận động đất tại General Santos, Philippines ngày 8-6. Ảnh minh họa (THX/TTXVN).

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Maria Theresa Lazaro.

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MINH ANH

Từ khóa

Điện thăm hỏi Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Động đất tại Philippines

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