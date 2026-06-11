Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện thăm hỏi sau trận động đất tại Philippines

Bộ Ngoại giao cho biết, được tin trận động đất gần đây gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại khu vực phía Nam của Philippines, ngày 11-6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos.