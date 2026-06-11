TPHCM tăng cường hợp tác với Australia trên nhiều lĩnh vực

Chúc mừng bà Kate Wallace nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tin tưởng Tổng lãnh sự Australia sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Australia - Việt Nam nói chung và Australia - TPHCM nói riêng ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Australia, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024.

Đây là nền tảng quan trọng để hai bên triển khai nhiều chương trình hợp tác cụ thể, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi tiếp tân Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ thêm, sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và không gian rộng lớn hơn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác với Australia trong các lĩnh vực thế mạnh như giáo dục, thương mại, logistics và năng lượng sạch.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng bày tỏ mong muốn Australia tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường vốn và kết nối các nhà đầu tư quốc tế.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TPHCM, bà Kate Wallace cho biết bên cạnh thế mạnh về giáo dục, Australia còn có nhiều chương trình hợp tác và hỗ trợ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và tân Tổng lãnh sự Australia tại TPHCM Kate Wallace, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo tân Tổng Lãnh sự Kate Wallace, Australia đang triển khai nhiều chiến lược tăng cường đầu tư tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là đối tác quan trọng. Bà Kate Wallace mong muốn TPHCM tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình xúc tiến, kết nối được triển khai hiệu quả và đạt kết quả tốt đẹp.

PHƯƠNG NAM