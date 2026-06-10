TPHCM và thành phố Wellington (New Zealand) tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại New Zealand, ngày 9-6, Đoàn đại biểu UBND TPHCM do đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, đã có cuộc gặp với ông Ben McNulty, Phó Thị trưởng Wellington và làm việc với Hội đồng thành phố Wellington.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh tặng quà lưu niệm đến Phó Thị trưởng Thành phố Wellington Ben McNulty

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Minh Giang, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh bày tỏ phấn khởi khi đến thăm và làm việc tại thủ đô Wellington của New Zealand; đồng thời trân trọng cảm ơn lãnh đạo và chính quyền thành phố Wellington đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh đánh giá Wellington là đô thị có bản sắc riêng, hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa, sáng tạo và chất lượng sống; đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để TPHCM lắng nghe, trao đổi và học hỏi các kinh nghiệm có giá trị trong quản trị đô thị, quy hoạch không gian, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và phát triển nhà ở xã hội.

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu UBND TPHCM, ông Ben McNulty chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của thành phố Wellington, đồng thời cho biết Wellington cũng đang đối mặt với một số thách thức tương đồng với TPHCM trong quản lý hạ tầng, xử lý rác thải sinh hoạt, nước thải và bảo đảm nguồn cung nhà ở cho cư dân.

Thành phố Wellington mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn với TPHCM trong xây dựng tầm nhìn để Wellington trở thành một thủ đô sáng tạo, đô thị đa dạng, đáng sống, dễ tiếp cận, thân thiện. Đây là những định hướng có nhiều điểm tương đồng với mục tiêu phát triển của TPHCM trong giai đoạn mới, mở rộng không gian phát triển và hướng tới mô hình đô thị toàn cầu, thông minh, phát triển toàn diện, bền vững.

THỤY VŨ