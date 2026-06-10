TPHCM - Indonesia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Văn Bảy bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất. Ở cấp địa phương, TPHCM luôn chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Indonesia nói chung và các địa phương của Indonesia nói riêng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Indonesia đạt hơn 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng quan hệ hợp tác chưa xứng với tiềm năng của hai bên.

Hai bên có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như quản trị đô thị an toàn, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển. Về quốc phòng, an ninh, TPHCM mong muốn thúc đẩy hợp tác với Indonesia trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Về hợp tác giữa các địa phương, TPHCM và thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trong năm 2026…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng, Đối ngoại và Tình báo, Hạ viện Indonesia Dave Akbarshah Fikarno Laksono. Ảnh: MINH CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định, chính quyền TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và các địa phương đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu trong thời gian tới.

Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, ông Dave Akbarshah Fikarno Laksono cho biết, các đối tác Indonesia mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, công nghệ cao, thủy hải sản…

MINH CHÂU