Chính trị

Đối ngoại

TPHCM - Indonesia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

SGGPO

Ngày 10-6, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Dave Akbarshah Fikarno Laksono, Trưởng ban Thông tin truyền thông của đảng Golkar, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng, Đối ngoại và Tình báo, Hạ viện Indonesia.

1000015640.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Văn Bảy bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia không ngừng phát triển, ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, thực chất. Ở cấp địa phương, TPHCM luôn chú trọng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với Indonesia nói chung và các địa phương của Indonesia nói riêng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa TPHCM và Indonesia đạt hơn 1,5 tỷ USD. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng quan hệ hợp tác chưa xứng với tiềm năng của hai bên.

Hai bên có nhiều cơ hội để tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như quản trị đô thị an toàn, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế biển. Về quốc phòng, an ninh, TPHCM mong muốn thúc đẩy hợp tác với Indonesia trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và các thách thức an ninh phi truyền thống. Về hợp tác giữa các địa phương, TPHCM và thành phố Padang, tỉnh Tây Sumatra hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trong năm 2026…

1000015658.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh, Quốc phòng, Đối ngoại và Tình báo, Hạ viện Indonesia Dave Akbarshah Fikarno Laksono. Ảnh: MINH CHÂU

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy khẳng định, chính quyền TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và các địa phương đẩy mạnh hợp tác song phương trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu trong thời gian tới.

1000015655.jpg
Các đại biểu dự buổi tiếp. Ảnh: MINH CHÂU

Nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, ông Dave Akbarshah Fikarno Laksono cho biết, các đối tác Indonesia mong muốn được tăng cường hợp tác với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trên các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, logistics, công nghệ cao, thủy hải sản…

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Indonesia TPHCM Việt Nam Logistics Kinh tế biển Công nghệ cao Thương mại đồng chí Trần Văn Bảy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn