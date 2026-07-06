Hai tập đoàn bán lẻ lớn của Ấn Độ, Trung Quốc tìm nguồn cung ứng Việt Nam

Ngày 6-7, Bộ Công thương cho biết, tập đoàn Reliance Retail (Ấn Độ) và Pagoda (Trung Quốc) sẽ tham gia Vietnam International Sourcing 2026 (VIS 2026) để tìm kiếm thêm nhà cung ứng Việt Nam.

Đại diện các tập đoàn bán lẻ nước ngoài làm việc với doanh nghiệp Việt Nam để tìm nguồn cung ứng. Ảnh: BỘ CÔNG THƯƠNG

Hai doanh nghiệp có nhu cầu thu mua nhiều nhóm hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, trái cây, thực phẩm chế biến, thủy sản, cà phê, hạt điều, hồ tiêu, đồ gỗ, hàng gia dụng, dệt may, da giày và hàng tiêu dùng.

Theo Bộ Công thương, Reliance Retail thuộc Reliance Industries Limited - tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ, sở hữu mạng lưới hàng chục ngàn cửa hàng và nền tảng bán lẻ đa kênh. Tham gia VIS 2026, doanh nghiệp sẽ kết nối trực tiếp với các nhà cung ứng Việt Nam nhằm tìm kiếm nguồn hàng ổn định, lâu dài phục vụ thị trường hơn 1,4 tỷ dân.

Đại diện Reliance Retail thuộc Reliance Industries Limited - tập đoàn tư nhân lớn nhất Ấn Độ tìm kiếm nguồn cung ứng từ thị trường Việt Nam. Ảnh: Bộ Công thương

Trong khi đó, Pagoda tiếp tục mở rộng mạng lưới thu mua trái cây tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 6.000 cửa hàng tại hơn 180 thành phố của Trung Quốc, phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng thành viên. Các mặt hàng được Pagoda quan tâm gồm sầu riêng, dừa, chuối, thanh long, mít, xoài, măng cụt và nhiều loại trái cây nhiệt đới khác.

Theo Bộ Công thương, sự tham gia của hai tập đoàn bán lẻ lớn cho thấy sức hút ngày càng tăng của nguồn cung Việt Nam, đồng thời mở thêm cơ hội để doanh nghiệp trong nước kết nối trực tiếp với các hệ thống phân phối quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

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MINH XUÂN