Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru quyết định từ chức

Ngày 7-9, đài NHK (Nhật Bản) đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã quyết định từ chức.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: NHK
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh: NHK

Theo Đài NHK, ông Ishiba đưa ra quyết định này sau khi vấp phải chỉ trích trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) vì thất bại trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7.

Ông Ishiba nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái và cam kết giải quyết lạm phát cũng như cải tổ đảng. Sau khi ông Ishiba lên nắm quyền, liên minh cầm quyền giữa LDP và đảng Công minh (Komeito) đã mất thế đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện. Liên minh cầm quyền cũng không giành được thế đa số trong cuộc bầu cử Thượng viện hồi tháng 7.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông Ishiba chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử, LDP dự kiến ngày 8-9 sẽ đưa ra quyết định có tổ chức bầu cử chủ tịch đảng bất thường hay không. Trong nội bộ LDP, số nghị sĩ Quốc hội ủng hộ việc tổ chức bầu cử đã lên hơn 130 trên tổng số 295. Ngoài ra, 18/47 liên đoàn đảng cấp tỉnh đã nhất trí yêu cầu bầu cử, cùng 2 tỉnh khác đang thảo luận theo hướng này.

Theo giới quan sát, việc ông Ishiba quyết định từ chức nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

MINH CHÂU

