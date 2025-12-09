Bản đồ số hóa toàn diện về xây dựng đô thị toàn cầu

Đại học Kỹ thuật Munich (TUM, Đức) vừa giới thiệu bộ dữ liệu bản đồ 3 chiều (3D) có độ phân giải cao nhất từ trước đến nay về toàn bộ công trình xây dựng trên thế giới. Công trình này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu đô thị và khoa học dữ liệu không gian.

Theo thông cáo của TUM, nhóm nghiên cứu đã sử dụng lượng lớn ảnh vệ tinh năm 2019 để tạo nên kho dữ liệu mang tên GlobalBuildingAtlas, hiện được công bố mở trên GitHub và nền tảng dữ liệu của TUM, cho phép giới khoa học và cơ quan quản lý toàn cầu truy cập miễn phí.

GS Chu Tiểu Hương phụ trách công trình bản đồ 3D xây dựng đô thị trên thế giới. Ảnh: TUM

GlobalBuildingAtlas gồm 2,75 tỷ mô hình tòa nhà, bao phủ gần như toàn bộ các khu vực có nguồn ảnh vệ tinh chất lượng cao. Đáng chú ý, 97% số công trình được gắn mô hình 3D LoD1 (Level of Detail 1), một dạng mô phỏng 3 chiều tối giản, nhưng đủ chi tiết để tích hợp vào mô hình phân tích quy mô lớn, từ đánh giá mật độ khu dân cư tới mô phỏng biến đổi môi trường và đô thị. Theo TUM, đây là cơ sở dữ liệu cho phép lần đầu tiên có thể tính toán và so sánh thể tích xây dựng giữa các khu vực, từ đó đánh giá mức độ phát triển hạ tầng và nhận diện những khác biệt kinh tế - xã hội.

Các kết quả thống kê từ bộ dữ liệu cho thấy, châu Á dẫn đầu thế giới với 1,22 tỷ tòa nhà, phản ánh tốc độ đô thị hóa nhanh và quy mô dân số lớn của khu vực. Bắc và Nam Mỹ có khoảng 560 triệu công trình, trong khi châu Phi ít hơn 20 triệu. Châu Âu dù có diện tích nhỏ hơn đáng kể, vẫn sở hữu hơn 400 triệu công trình, con số cho thấy mật độ xây dựng cao của lục địa này. Nếu xét diện tích xây dựng, châu Á tiếp tục dẫn đầu với 218 tỷ m2, theo sau là châu Âu với 138 tỷ m2; châu Mỹ đạt 107 tỷ m2, còn châu Phi là 39 tỷ m2. Khối lượng xây dựng tập trung đặc biệt dày đặc tại miền Đông Trung Quốc và khu vực Trung Âu, những nơi đạt mật độ đô thị hóa thuộc loại cao nhất thế giới.

Dự án do GS Chu Tiểu Hương, nhà khoa học dữ liệu người Đức gốc Hoa, phụ trách. Theo TUM, đây không phải nỗ lực đầu tiên nhằm lập bản đồ toàn cầu các công trình xây dựng, nhưng là dự án đầy đủ và chính xác nhất từ trước tới nay. Trước đây, cơ sở dữ liệu lớn nhất mới chỉ đạt khoảng 1,7 tỷ công trình và vẫn để trống nhiều khu vực rộng lớn tại châu Phi, Nam Mỹ và các vùng nông thôn. GlobalBuildingAtlas có độ phân giải 3m x 3m, cao gấp khoảng 30 lần so với sản phẩm tương tự trên thị trường, tạo ra mức chi tiết chưa từng có đối với một bộ dữ liệu toàn cầu. Toàn bộ phương pháp xử lý ảnh vệ tinh, thuật toán dựng hình và quy trình kiểm chứng đã được trình bày trong bài báo khoa học đăng trên tạp chí Earth System Science Data.

Bộ dữ liệu mở ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cơ quan nghiên cứu và tổ chức quốc tế. Trung tâm Hàng không vũ trụ Đức (DLR) đang xem xét ứng dụng trong mô hình hóa đô thị và phân tích nguy cơ thiên tai. Trong khi đó, các chuyên gia quy hoạch đô thị đánh giá GlobalBuildingAtlas có thể giúp các thành phố xác định chính xác hơn nhu cầu nhà ở, tính toán khả năng mở rộng hạ tầng công cộng, cũng như phát hiện các khu vực bị thiệt thòi về dịch vụ đô thị như: trường học, trạm y tế hoặc giao thông công cộng. Bộ dữ liệu còn hữu ích trong quy hoạch hạ tầng xanh, tính toán không gian dành cho cây xanh, công viên, hành lang sinh thái, cũng như nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và mô phỏng kịch bản thiên tai.

KHÁNH MINH