Thủ tướng Malaysia kêu gọi Thái Lan, Campuchia kiềm chế

Ngày 8-12, theo Bangkok Post, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kêu gọi Thái Lan và Campuchia kiềm chế sau khi xung đột bùng phát trở lại giữa hai nước.

Khu vực biên giới giữa tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan và Campuchia. Ảnh: BANGKOK POST

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đồng thời cảnh báo giao tranh có nguy cơ phá hỏng nỗ lực thận trọng hướng tới lệnh ngừng bắn mà ông góp phần làm trung gian. Trên mạng xã hội X, ông Anwar Ibrahim viết:"Chúng tôi kêu gọi cả hai bên kiềm chế tối đa, duy trì các kênh liên lạc mở và tận dụng tối đa các cơ chế hiện có”.

Cùng ngày, theo New York Times, quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia đã sử dụng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 nhắm vào lãnh thổ Thái Lan. Trước đó, Lục quân Hoàng gia Thái Lan cho biết, 1 binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các vụ đụng độ tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia.

Trong khi đó, theo báo Khmer Times ngày 8-12, Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, đã công bố báo cáo chi tiết về việc quân đội Thái Lan nổ súng vào lãnh thổ nước này, sử dụng tiêm kích F-16 và khói độc.

PHƯƠNG NAM