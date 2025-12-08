Hồng Công (Trung Quốc) công bố kết quả bầu cử Hội đồng Lập pháp

Sáng 8-12, kết quả bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Công (Trung Quốc) khóa VIII đã được công bố. Theo đó, 90 thành viên khóa mới đã được bầu ra từ 161 ứng cử viên, trong đó có 40 người do Ủy ban bầu cử lựa chọn, 30 thành viên do các nhóm chức năng bầu và 20 thành viên còn lại do các khu vực bầu trực tiếp.

Ông Bill Tang và bà Christine Fong được mệnh danh là "Vua và Nữ hoàng phiếu bầu" sau khi giành được ghế với số phiếu bầu lần lượt là 53.675 và 58.828. Ảnh: SCMP

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này là 31,9%, tăng 1,7% so với cuộc bầu cử năm 2021. Hơn 1,3 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu với kỳ vọng các nhà lập pháp khóa mới sẽ mang lại những năng lượng tích cực cho Hồng Công.

Phát biểu sáng 8-12, Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Công Lý Gia Siêu cho biết, trong bối cảnh xã hội Hồng Công đang đối mặt với những thách thức, việc tổ chức thành công và thuận lợi cuộc bầu cử này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cuộc bầu cử đã thể hiện quyết tâm của cử tri trong việc ủng hộ các nỗ lực tái thiết và cải cách của chính quyền đặc khu sau vụ cháy chung cư ở quận Tai Po hôm 27-11, cũng như ủng hộ việc bầu ra các thành viên Hội đồng Lập pháp có hoài bão, năng lực.

Ông Lý Gia Siêu hy vọng Hội đồng Lập pháp khóa mới sẽ hợp tác với chính quyền đặc khu để thúc đẩy hỗ trợ và tái thiết sau thảm họa trên, đồng thời thông qua tranh luận, thúc đẩy việc xem xét và sửa đổi luật pháp nhằm thực hiện các cải cách mang tính hệ thống.

Theo SCMP, Hội đồng Lập pháp Hồng Công khóa VIII bắt đầu hoạt động từ ngày 1-1-2026, với nhiệm kỳ 4 năm. Trong số các đơn vị bầu cử chức năng, sự cạnh tranh gay gắt nhất diễn ra ở lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, nơi người chiến thắng chỉ được quyết định bằng chênh lệch 3 phiếu bầu.

