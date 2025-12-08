Động đất mạnh gây sóng thần tại Nhật Bản

Một trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra vào 23h15’ ngày 8-12 theo giờ địa phương (tức 21h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam) đã làm rung chuyển phần lớn miền Bắc và miền Đông Nhật Bản.

Một trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngoài khơi phía đông tỉnh Aomori. Ảnh : Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Tờ Japan Times dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, động đất xảy ra ở vị trí cách bờ biển tỉnh Aomori khoảng 80km, với độ sâu chấn tiêu 50km.

Các đợt sóng cao 40cm đã được thấy tại các cảng Mutsu Ogawara thuộc Aomori và Urakawa thuộc Hokkaido vào trước nửa đêm. Dự đoán, sóng thần có thể cao tới 3 mét ở bờ biển tỉnh Iwate, vùng ven biển Thái Bình Dương trung tâm của Hokkaido và bờ biển Thái Bình Dương của tỉnh Aomori.

Do ảnh hưởng của động đất, các dịch vụ của tuyến tàu cao tốc Shinkansen Tohoku ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã phải tạm dừng hoạt động. Công tác sơ tán đang được gấp rút tiến hành.

Theo Cơ quan Quản lý hạt nhân, hiện chưa phát hiện bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Higashidori và Onagawa.

Đêm 8-12 theo giờ địa phương, người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này chưa phát hiện bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Tomari sau khi xảy ra trận động đất lớn tại khu vực dọc rãnh ngoài khơi tỉnh đảo Hokkaido.

Cũng theo người phát ngôn, Chính phủ Nhật Bản đang xác định thương vong và thiệt hại do động đất. Ít nhất đã có 2 vụ cháy xảy tại thành phố Aomori, thủ phủ của tỉnh cùng tên.

Trong khi đó, theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất mạnh 7,6 độ richter xảy ra lúc gần nửa đêm 8-12 tại địa điểm đã được các chuyên gia nước này dự báo trước đó. Trận động đất đạt cấp độ 6 trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, tạo rung chấn có thể cảm nhận được ở cả khu vực trung tâm thủ đô Tokyo.

Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản đã tạm dừng một số dịch vụ tàu hỏa trong khu vực, nơi từng bị tàn phá nặng nề trong trận động đất mạnh 9,0 độ richter hồi tháng 3-2011.

HẠNH CHI