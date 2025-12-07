Nga, Ukraine tấn công các thành phố trọng điểm

Lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc không kích kết hợp vào đêm 7-12 nhằm vào cơ sở hạ tầng ở thành phố Kremenchuk, miền Trung Ukraine, gây ra tình trạng mất điện và mất nước. Phía quân đội Ukraine cũng cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công mới nhắm vào một nhà máy lọc dầu của Nga ở Ryazan.

Khói lửa bốc lên từ vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở Ryazan. Ảnh: MOSCOW TIMES

Nằm trên sông Dnipro, Kremenchuk là trung tâm công nghiệp lớn và là nơi có một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Thị trưởng Vitalii Maletskyi cho biết, thông tin chi tiết về hậu quả của cuộc tấn công sẽ được công bố sau khi hoàn tất đánh giá thiệt hại. Hiện thành phố đang nỗ lực khôi phục điện, nước và hệ thống sưởi ấm ở những quận bị gián đoạn nguồn cung cấp.

Trước đó, quân đội Ukraine cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công mới nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở Ryazan, cách Moscow khoảng 200km về phía Đông Nam. Bộ Tổng tham mưu tại Kiev cho biết, nhà máy lọc dầu này cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga.

Thống đốc vùng Ryazan, ông Pavel Malkov phát biểu trên Telegram rằng, các mảnh vỡ đã rơi xuống khuôn viên của một nhà máy công nghiệp và không có thương vong hay thiệt hại lớn nào. Theo ông Pavel Malkov, 29 máy bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ trong đêm. Một tòa nhà chung cư bị hư hại nhưng đám cháy trên mái đã nhanh chóng được dập tắt.

VIỆT LÊ