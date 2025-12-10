Ukraine sẵn sàng tổ chức bầu cử nếu được đảm bảo an ninh

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử mới tại Ukraine trong vòng 60 đến 90 ngày, với điều kiện phải đảm bảo được an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức tại Anh vào ngày 8-12. Ảnh: XINHUA

Cũng theo ông Volodymyr Zelensky, Kiev sẽ gửi Washington bản đề xuất đã chỉnh sửa về việc chấm dứt cuộc xung đột gần 4 năm với Nga.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sức ép buộc Ukraine chấp nhận bản đề xuất do Washington xây dựng, đồng thời hối thúc Kiev tổ chức bầu cử. Tổng thống Donald Trump cho rằng Ukraine không nên tiếp tục lấy lý do chiến sự đang diễn ra để trì hoãn tổ chức bầu cử.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định mình và các đồng minh châu Âu đang hoàn tất phản hồi cho kế hoạch của Mỹ sau nhiều chuyến công du tới các nước châu Âu. Ngoài ra, Ukraine tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử và đã yêu cầu Quốc hội nước này chuẩn bị các đề xuất cho khả năng sửa đổi nền tảng lập pháp và luật bầu cử trong thời chiến.

Trong những ngày qua, ông Volodymyr Zelensky đã đến London, Brussels và dự kiến tới Italy nhằm thảo luận về kế hoạch của Mỹ.

Ông Volodymyr Zelensky được bầu làm Tổng thống Ukraine năm 2019. Từ tháng 12-2023, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử Tổng thống hoặc Quốc hội trong thời gian áp dụng lệnh thiết quân luật.

PHƯƠNG NAM