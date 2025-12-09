Ukraine thông báo về đề xuất hòa bình mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bản đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang được hoàn thiện và sẽ được chia sẻ với phía Mỹ vào tối 9-12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bìa trái) gặp một số nhà lãnh đạo các nước châu Âu tại Thủ đô London, Anh ngày 8-12. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Trong một tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ đề xuất mới về chấm dứt xung đột đã được rút gọn xuống còn 20 điểm, song chưa có bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan vấn đề lãnh thổ. Tổng thống Ukraine khẳng định việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh sẽ không được xem xét vì điều này trái ngược với luật pháp quốc tế.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các điều khoản liên quan đến đảm bảo an ninh và tài trợ tái thiết trong kế hoạch hòa bình mới. Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ mong muốn những đảm bảo an ninh mạnh mẽ nhất phải đến từ Mỹ và phải là cam kết có ràng buộc pháp lý, được Quốc hội Mỹ thông qua, chứ không phải "những lời hứa suông." Bên cạnh đó, ông Zelensky thừa nhận Ukraine đang thiếu khoảng 800 triệu USD để chi cho chương trình mua vũ khí của Mỹ trong năm nay.

Liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stéphane Dujarric cho biết Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine, kéo theo nhiều sự cố mất điện và làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng trên khắp cả nước. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi giá lạnh tràn về.

Nhân viên LHQ đã ghi nhận nhu cầu ngày càng lớn đối với máy phát điện, nhiên liệu và các vật tư thiết yếu khác để chống chọi với mùa đông, trong bối cảnh người dân Ukraine đang gặp khó khăn lớn trong việc giữ ấm và duy trì các kết nối liên lạc.

MINH CHÂU