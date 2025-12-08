Thái Lan - Campuchia lại đấu súng căng thẳng qua biên giới

Rạng sáng 8-12, giao tranh tái diễn tại khu vực tranh chấp ở biên giới Thái Lan - Campuchia, làm ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Hai bên cáo buộc lẫn nhau nổ súng trước.

Bệnh nhân tại bệnh viện Thái Lan được sơ tán khỏi huyện Ban Kruat, Buri Ram, giáp biên giới Campuchia. Ảnh: S urachai Piragsa/Bangkok Post

Tờ Bangkok Post đưa tin, 1 binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi quân đội Campuchia bắn pháo và tên lửa vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Thái Lan tại khu vực Chong Bok thuộc huyện Nam Yuen.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree cho biết, máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai đáp trả tại một số khu vực sau cáo buộc Campuchia đã khởi xướng cuộc tấn công bằng vũ khí và thiết bị hạng nặng dọc biên giới.

Diễn biến căng thẳng tại biên giới đã buộc Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul điều chỉnh lịch trình công tác trong sáng 8-12, hủy chuyến khảo sát thực địa khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia để triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp nhằm đánh giá và xử lý tình hình.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia thông báo địa điểm xảy ra đấu súng là khu An Seh, khu vực đền Ta Moan Thom, đền Preah Vihear và khu vực Chomkar Chek.

Theo Khmer Times, lúc 11 giờ sáng ngày 8 – 12, Trung tướng Maly Socheata, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia, đã bác bỏ cáo buộc trên và nhấn mạnh Campuchia không trả đũa hành động của Thái Lan. Thái Lan đã nổ súng vào lãnh thổ Campuchia khu vực dọc biên giới, sử dụng cả máy bay chiến đấu F-16 và khí gas, trong khi Campuchia không bắn trả.

Bộ Quốc phòng Campuchia tuyên bố thông tin đăng tải trên trang web chính thức của được Quân đội Hoàng gia Thái Lan, cũng như trên một số phương tiện truyền thông Thái Lan, cáo buộc Campuchia đã khởi xướng cuộc tấn công bằng vũ khí và thiết bị hạng nặng và có sức hủy diệt dọc biên giới, là sai sự thật. Ảnh: Khmer Times

Trong một diễn biến trước đó, Thông tấn xã Campuchia (AKP) đưa tin, ngày 7-12, Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF), Đại tướng Vong Pisen đã gặp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Malaysia, Đại tướng Tan Sri Hj Mohd Nizam bin Hj Jaffar, tại Phnom Penh, thảo luận về an ninh khu vực, ổn định biên giới và nỗ lực hòa giải hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan do ASEAN dẫn dắt.

