Israel tuyên bố "đường vàng" là biên giới mới bên trong Dải Gaza

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir (giữa) phát biểu trước quân đội ở Dải Gaza, ngày 7-12. Ảnh : IDF

“Đường vàng” đánh dấu khu vực mà quân đội Israel chưa rút khỏi vùng lãnh thổ của người Palestine, như một phần trong thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10-10. Phát biểu nhân chuyến thăm Beit Hanoun và Jabaliya ở Dải Gaza và gặp gỡ các tư lệnh sư đoàn, ông Zamir khẳng định “đường vàng” là biên giới mới của Israel, đóng vai trò là tuyến phòng thủ tiền phương và là tuyến hoạt động tác chiến của IDF.

Tướng Zamir khẳng định IDF hiện đã nắm quyền kiểm soát hoạt động trên các khu vực rộng lớn của Dải Gaza, đồng thời tuyên bố lực lượng Israel sẽ vẫn ở lại những khu vực này.

Ông cũng khẳng định quân đội Israel “sẽ không cho phép Hamas tái lập” và đang chuẩn bị cho “các kịch bản tấn công bất ngờ” - nền tảng trong kế hoạch nhiều năm sắp tới của IDF.

Theo Tướng Zamir, nhiệm vụ của IDF sẽ không được hoàn thành cho đến khi thi thể Ran Gvili, con tin cuối cùng ở Dải Gaza, được đưa trở về. Đến nay, Hamas đã phóng thích toàn bộ 20 con tin còn sống và trao trả thi thể của 27 con tin, ngoại trừ Gvili.

HẠNH CHI