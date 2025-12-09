Nhật Bản: Động đất khiến hàng chục người bị thương

Ngày 9-12, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết có 30 người bị thương trong trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào đêm 8-12, đồng thời cảnh báo các khu vực ven Thái Bình Dương có thể tiếp tục hứng chịu những trận động đất tương tự hoặc mạnh hơn.

Nhà cháy sau trận động đất tối 8-12 tại tỉnh Aomori. Ảnh:JIJI

Sau trận động đất mạnh 7,5 độ richter tối 8-12, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo một trận động đất có cường độ tương đương hoặc lớn hơn tại cùng khu vực trong vài ngày tới, đồng thời dỡ bỏ cảnh báo sóng thần vào rạng sáng 9-12. Đây là lần đầu tiên, cảnh báo đặc biệt như vậy được ban hành cho các vùng ven biển tỉnh Hokkaido và bờ biển Sanriku, trải dài qua 3 tỉnh ở phía Đông Bắc đảo Honshu, Nhật Bản gồm Aomori, Iwate, và một phần Miyagi.

Mức sóng thần cao nhất sau trận động đất đêm 8-12 ghi nhận được là khoảng 70 cm tại tỉnh Iwate. 3,5 giờ sau trận động đất, cảnh báo sóng thần được hạ xuống thành cảnh báo theo dõi; đến 6 giờ 20 (giờ địa phương) ngày 9-12, toàn bộ cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ.

Khu vực xảy ra động đất nằm gần rãnh đại dương chạy dọc ngoài khơi Hokkaido và Đông Bắc Nhật Bản, nơi Chính phủ Nhật Bản từ lâu đã cảnh báo nguy cơ động đất lớn do mảng Thái Bình Dương dịch chuyển xuống dưới đảo Honshu.

Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu trong cuộc họp báo về trận động đất. Ảnh: KYODO

Phát biểu tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Sanae Takaichi kêu gọi người dân theo sát thông tin do cơ quan chức năng cung cấp và chuẩn bị sơ tán ngay khi cảm nhận rung chấn. Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi cũng thông tin về việc thành lập cơ quan ứng phó khẩn cấp của Chính phủ, khẳng định ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm cứu nạn.

Hiện chưa ghi nhận ca tử vong. Chính quyền Aomori cho biết có khoảng 2.700 hộ gia đình bị mất điện.

Không có dấu hiệu bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân ở Hokkaido hay các tỉnh Đông Bắc gồm Aomori, Miyagi và Fukushima. Chính phủ nước này cũng xác nhận nhà máy tái chế nhiên liệu hạt nhân tại làng Rokkasho (Aomori) vẫn hoạt động bình thường.

Tuyến tàu cao tốc Tohoku Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động giữa ga Fukushima và Shin-Aomori; một tàu chở 94 hành khách bị mắc kẹt tạm thời ở tỉnh Aomori.

Văn phòng hãng tin Kyodo ở tỉnh Hokkaido sau trận động đất. Ảnh: KYODO

KHÁNH MINH