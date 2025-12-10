Lựa chọn của Gen Z Mỹ mùa Giáng sinh

Khảo sát Chuyển dịch Chi tiêu kỳ nghỉ mới của Visa cho thấy, gần một nửa Gen Z (sinh năm 1997-2012) ở Mỹ mong muốn nhận được tiền điện tử làm quà Giáng sinh, cao hơn so với mức 28% ở nhóm người trưởng thành nói chung.

Tập đoàn công nghệ thanh toán Visa (Mỹ) cho rằng, xu hướng này là tín hiệu cho thấy tiền mã hóa có thể trở thành một phần của thói quen chi tiêu mùa lễ trong tương lai, bất chấp những biến động gần đây của bitcoin. Việc chứng kiến giá bitcoin biến động mạnh có thể khiến nhiều người lo lắng.

Tuy nhiên, giới đầu tư, trong đó có Gen Z, cho rằng sự biến động là đặc trưng vốn có của thị trường tiền điện tử, và rằng thị trường đang trải qua chu kỳ điều chỉnh quen thuộc.

Các đơn vị tiền điện tử Ảnh: Analytics Insight

Theo ông Bruce Cundiff, Phó Chủ tịch phụ trách Thông tin người tiêu dùng tại Visa, khảo sát cho thấy một câu chuyện thú vị về sự chuyển dịch chi tiêu theo xu hướng kỹ thuật số với tốc độ đáng kinh ngạc. Không chỉ tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đóng vai trò nổi bật trong mùa mua sắm 2025.

Gần một nửa người trưởng thành tham gia khảo sát cho biết họ đã dùng AI để hỗ trợ việc mua quà, chủ yếu để tìm ý tưởng và so sánh sản phẩm. Nhóm người trẻ cũng có xu hướng chọn ví điện tử thay vì thẻ vật lý. Gen Z tiếp tục là nhóm dẫn đầu các hành vi tiêu dùng chọn nền tảng số, từ thanh toán trực tuyến, quà tặng số đến việc sử dụng AI trong toàn bộ hành trình mua sắm.

Tờ Newsweeks nhận định, diễn biến lạm phát, chi phí sinh hoạt tăng và thói quen gắn bó với công nghệ số dường như đang thúc đẩy người mua sắm trẻ chuyển sang các hình thức lưu trữ giá trị thay thế như bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác. Gần 1/10 người Mỹ tin rằng stablecoin sẽ trở thành chủ đạo vào năm 2030 và 28% kỳ vọng việc sử dụng chúng sẽ tăng mạnh vào năm 2035.

Theo Sàn giao dịch tiền mã hóa toàn cầu MEXC, Gen Z đang nổi lên là những nhà đầu tư tiền số tiềm năng khi tích hợp tài sản kỹ thuật số vào chiến lược đầu tư của họ, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường lạm phát. Giới trẻ đang bị thu hút bởi tính linh hoạt và tiềm năng tăng trưởng ấn tượng của các đồng tiền điện tử.

Tại Mỹ, có đến 1/3 Gen Z cảm thấy thoải mái với việc phân bổ ít nhất 5% danh mục đầu tư vào tiền điện tử. Bitcoin, Ethereum, Solana đều là những từ khóa quen thuộc với một bộ phận không nhỏ Gen Z. Có người thắng lớn, có người mất trắng. Nhưng dù lời hay lỗ, đầu tư tiền ảo với Gen Z là một cuộc chơi công nghệ, nơi họ được thử sức với thị trường toàn cầu và học cách kiểm soát lòng tham, nỗi sợ và kỳ vọng.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của các đồng tiền điện tử, trong đó có bitcoin. Không chỉ biến động mạnh về giá, bitcoin còn đang chuyển mình về vai trò từ một tài sản đầu cơ cao trở thành một phần ngày càng gắn bó với hệ thống tài chính truyền thống, dần mất đi tính tách biệt so với các tài sản truyền thống. Mức độ tương quan giữa bitcoin và các chỉ số chứng khoán lớn như Nasdaq 100 hay S&P 500 đã tăng mạnh.

Bên cạnh đó, vào tháng 7 năm nay, việc Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật quản lý các loại tiền điện tử, mở đường cho các ngân hàng phát hành tài sản kỹ thuật số riêng càng thúc đẩy thêm xu hướng sử dụng tiền điện tử trong giao dịch của người dân Mỹ.

