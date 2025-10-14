Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp tại Thanh Hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, địa phương khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tại lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt).

Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt được đầu tư 170 tỷ đồng với 22 phòng học và 12 phòng học bộ môn, 1 tòa nhà hiệu bộ, 1 tòa nhà đa năng, 1 nhà truyền thống văn hóa dân tộc; khu nội trú, bán trú cho 260 học sinh, nhà ở công vụ cho 25 giáo viên…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng ta đã chỉ rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu, ưu tiên hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục - đào tạo là đầu tư cho phát triển. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-TW tiếp tục hướng đến việc đầu tư cho giáo dục - đào tạo một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn, bao trùm hơn với tư tưởng “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặc biệt, chú trọng việc tiếp cận bình đẳng về giáo dục của các dân tộc, các vùng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; của tất cả các đối tượng nhất là người yếu thế… Vì vậy, Bộ Chính trị đã quyết định xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các tỉnh có biên giới đất liền, trong đó có Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình khó khăn, thiệt hại do bão lũ tại xã Bát Mọt và Yên Nhân

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi bà con nhân dân hiến đất xây dựng trường. Nếu chưa có đất và chỗ ở, chính quyền địa phương bố trí sớm cho bà con đến nơi ở mới. Thủ tướng đề nghị ban quản lý dự án và các bên liên quan vận dụng linh hoạt, cách nào tốt nhất thì làm, làm đúng luật, với mục đích là sớm có trường mới khang trang cho các cháu.

Thủ tướng cũng lưu ý, không để việc xây dựng trường xảy ra tình trạng tiêu cực, tham ô, tham nhũng, bởi công trình này không chỉ đơn thuần là một dự án mà là tình cảm đối với các em, các cháu đồng bào vùng biên giới. Khi có trường nội trú liên cấp, tất cả các cháu đều được đến trường. Đây sẽ là nơi ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ cho các cháu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho nhà trường và học sinh Trường Tiểu học và THCS Bát Mọt

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ tại xã Bát Mọt và xã Yên Nhân; tặng áo ấm cho học sinh các trường trên địa bàn xã Bát Mọt.

Trước khi tham dự buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đi kiểm tra, động viên cán bộ đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bát Mọt.

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao tại phường Hạc Thành

Ngoài dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa cũng khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa và khánh thành dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao tại phường Hạc Thành.

Dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng có tổng vốn đầu tư 3.721 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 2,8ha với 4 tòa nhà 25 tầng, tổng số căn hộ 2.376 căn.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa được xây dựng trên diện tích 178,51ha thuộc địa bàn các xã Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang, tổng mức đầu tư 1.320 tỷ đồng.

Dự án Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục thể thao tại phường Hạc Thành có tổng vốn đầu tư 247,85 tỷ đồng, bao gồm nhà hợp khối 7 tầng, trung tâm thể dục thể thao, sân bóng đá, bể bơi, sân tennis, sân bóng rổ…

